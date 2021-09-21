Синоптик пообещал потепление в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в центре Европейской России повысится до 10–12 градусов, тем самым вернувшись к норме. Он подчеркнул, что следует говорить не о потеплении, а именно о повышении температуры, сообщает РИА Новости.

Просто после очень холодной погоды, когда температура была ниже нормы на 4–5 градусов, будет постепенное повышение... Температура в центре Европейской России повысится до 10–12 градусов, с четверга будет примерно такой температурный фон, включая и выходные, — отметил учёный.

Он добавил, что грядущее потепление нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, поскольку данные определения предполагают солнце, а его не ожидается: погода останется облачной, пройдут небольшие дожди.

Но погода будет симпатичной на фоне предыдущего периода: чуть теплее и не будет пронизывающих порывов ветра, — пояснил Вильфанд.

Ранее стало известно, что погода в Москве в ближайшее время будет ветреная, дождливая и холодная. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, температура в столице окажется ниже нормы на четыре градуса. Дневная температура на неделе будет трансформироваться, немного повышаться.