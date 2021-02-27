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Синоптик пообещал погоду в марте в пределах нормы

08:10, 01 марта 2021 43
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в марте будет всё время меняться с холодной на тёплую, но в целом температура будет в пределах нормы. «Сухие» периоды будут сменяться осадками.

На азиатской территории России выпадет снег.

Месяц ожидается неоднородным, с частой сменой тёплых и холодных эпизодов, с частой сменой «сухих» периодов и периодов выпадения осадков в разном виде, — приводит слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда RT.

Мартовская погода по всей стране будет находиться в рамках нормы. Исключение составят север Урала, Западной Сибири, а также северо-восток Европейской части страны и север Средней Сибири.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 8 марта и в праздничные выходные в столице ожидается морозная погода. Возможны снегопады.

Ранее NEWS.ru сообщал, что достаточно большое количество предупреждений об опасности погодных условий ждёт жителей России в марте, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, будет достаточно большое количество предупреждений об опасных явлениях погоды, хотя температура прогнозируется нормальной.

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