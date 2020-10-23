Синоптик пообещал необычайно тёплую погоду на выходных

https://static.news.ru/photo/91e2a906-1589-11eb-a30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на выходных дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов. Это касается центра Европейской России, который оказался под влиянием тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.

В конце рабочей недели Москва и центр европейской части страны оказались на восточной периферии очень тёплой воздушной массы, — пояснил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что после очень тёплой для октября пятницы, когда столбик термометра поднимался выше 14 градусов, высокие температуры сохранятся и в субботу, 24 октября.

Будет такая же погода, может быть на 1 градус ниже, но тоже это очень высокая температура. Температурный фон ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный — небольшие осадки и всё равно тепло, — отметил учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что погода в столичном регионе улучшится на несколько дней, Москву и область ждёт потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, погода будет облачной, в субботу — без существенных осадков, в воскресенье — местами дожди. Днём температура составит 9–11 градусов тепла, по ночам она будет колебаться в районе 6–8 выше нуля.