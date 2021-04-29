Москвичам пообещали мощный ливень и тепло

https://static.news.ru/photo/96ca5124-a979-11eb-bf6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в последний рабочий день перед майскими праздниками. По словам синоптика, жителей столицы ожидает мощный ливень, передаёт РИА Новости.

Днём ожидается облачная погода. Утром будет проглядывать солнце и можно будет немного понежиться. Тем не менее уже днём погода начнёт ухудшаться. Пройдёт небольшой дождь, который ближе к вечеру перерастёт в мощный ливень. Поэтому, если вы ещё не покинули свой дом, не забудьте взять с собой зонт или дождевик.

Кроме того, стоит не забывать и о ногах. Во время переменчивой погоды наилучшим вариантом станет непромокаемая обувь с высоким голенищем. Это позволит уберечь ступни от воды, даже если вы случайно наступили в лужу.

Тем не менее сильно утепляться тоже не стоит. Как заметил Леус, в столице ожидается до 14 градусов тепла.

Температура воздуха в столице днём повысится до плюс 12–14 градусов, по области от 10 до 15, — сказал эксперт.

Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве начнёт стремительно повышаться с 6 мая. Это произойдёт благодаря усилению южной тяги ветров.