Синоптик пообещал москвичам «летний коктейль» из грозы с градом

https://static.news.ru/photo/c8da952c-c696-11eb-b1e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам 6 июня «летний коктейль». В столице ожидается тёплая погода с грозой, дождём, градом и шквалистым ветром, пишет РИА Новости.

Погода испортится 100%, где-то во второй половине дня в небе появятся эти облака, прошумят ливни, прогремят грозы, местами град до двух сантиметров возможен тоже, — сказал синоптик.

Он отметил, что ливни будут классическими июльскими. Порядка 5 миллиметров осадков может выпасть всего за несколько часов. Воздух прогреется до плюс 22–24 градусов, порывы ветра при грозе будут составлять до 15–20 метров в секунду.

Атмосферное давление немного понизится — 746 миллиметров ртутного столба. Так что сегодня весь летний коктейль: и июльское тепло, и освежающие ливневые дожди с грозами, — заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что жёлтый уровень погодной опасности объявлен Гидрометцентром в Москве и области 6 июня. Причиной стали ожидающиеся сильный ветер и грозы.