Синоптик пообещал хорошую погоду любителям русской зимы

https://static.news.ru/photo/161764a2-3f95-11eb-874a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солнечная и бесснежная погода покинула Центральный регион России, уступив циклону, который полностью изменит пейзаж за окном, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, почти две недели в регионе царила рекордно солнечная «марсианская» погода, однако все уже с нетерпением ждут снега.

Под снегом земля перестанет так быстро остывать, воздух станет теплее и чище, поскольку сейчас есть взвешенная пыль, — отметил он.

Синоптик пояснил, что «марсианская» погода не зря ассоциируется с красной планетой, так как её атмосфера когда-то напоминала земную, однако потом всё изменилось.

Там стало очень низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат. Плюс на Марсе отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снежного покрова, — уточнил Тишковец.

Но на текущей неделе, добавил специалист, мы окончательно вернёмся с Марса в Россию благодаря активации циклонической деятельности. Ожидается в основном пасмурная погода и более интенсивные снегопады.

Всего за неделю ожидается до 15‒20 мм осадков (в сутки, ‒ прим. NEWS.ru), благодаря чему к выходным на земле сформируется снежный покров до 7‒12 см в Москве. В Подмосковье местами и до 12‒17 см, — рассказал синоптик.

Он добавил, что температурный фон будет очень мягким и комфортным. В ночные часы прогнозируется до семи градусов мороза, а днём до пяти.

Всё это к радости любителей русской зимы, — цитирует Тишковца радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что в канун новогодних праздников погода в столичном регионе ожидается морозной и снежной. По прогнозам синоптиков, сугробов не будет, но в целом снежного покрова будет много.