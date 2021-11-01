Синоптик пообещал аномальное тепло в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе в конце недели прогнозируется температурная аномалия. Самым тёплым днём станет пятница, 5 ноября, отметил он в беседе с РИА Новости.
Самые высокие температуры в Москве будут в четверг и пятницу. В пятницу даже до +13 градусов будет наблюдаться, — пояснил учёный.
По его словам, с 3 ноября погода в столичном регионе станет облачной, ожидается небольшой дождь.
В пятницу через Москву будет проходить небольшой фронт, будет сплошная облачность, поэтому ночи тоже будут тёплыми — 7–8 градусов, — подчеркнул Вильфанд.
Он добавил, что очень тёплые воздушные массы придут в регион с востока Средиземноморья.
Ранее стало известно, что как минимум до 3 ноября в европейской части России продержится температурная аномалия — 7 градусов выше нормы. Скорее всего, тёплая погода сохранится и далее. Такой прогноз представил Роман Вильфанд. Он отметил, что с 3 ноября южный ветер поднимет температуру «до двузначных отметок».