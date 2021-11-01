Синоптик пообещал аномальное тепло в Москве

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Слово «спутник» признано словом года в России. В 2021 году россияне употребляли его в девять раз чаще, чем за четыре предыдущих года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом, — подчеркнул собеседник агентства. Проректор по науке института...