Синоптик: погода в Москве испортится в среду

Переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве днём в среду, 20 мая, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
По её словам, в настоящее время температурный режим на пять градусов ниже средних многолетних значений.
В первой половине дня благодаря влиянию гребня промежуточного антициклона обойдётся, — отметила она.
Однако, предупредила синоптик, вечером очередной атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада, испортит погоду, принеся с собой кратковременные дожди.
Волосюк добавила, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм ртутного столба,
Как писал NEWS.ru, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о предварительном прогнозе погоды на июнь.
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