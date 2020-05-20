Синоптик: погода в Москве испортится в среду

https://static.news.ru/photo/1eaa9c1a-9a5e-11ea-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве днём в среду, 20 мая, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, в настоящее время температурный режим на пять градусов ниже средних многолетних значений.

В первой половине дня благодаря влиянию гребня промежуточного антициклона обойдётся, — отметила она.

Однако, предупредила синоптик, вечером очередной атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада, испортит погоду, принеся с собой кратковременные дожди.

Волосюк добавила, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление ниже нормы — 740 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о предварительном прогнозе погоды на июнь.