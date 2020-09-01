Синоптик подвёл погодные итоги лета в столице

https://static.news.ru/photo/b0231b7c-ec2f-11ea-b875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лето 2020 года в Москве было нормальным, но на любителя. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что последний день лета стал самым жарким за последние 72 года метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году. Тогда 31 августа воздух прогрелся до 29 с небольшим градусов тепла. На этот раз столбики термометров показывали 30,8. Тишковец назвал этот показатель «выдающимся», ведь до исторического рекорда не хватило всего лишь одного градуса.

Лето было неплохим, я так скажу, но на любителя. В плане температурного фона лето в Москве оказалось на 1,5 градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. Июнь был на два градуса выше, июль — на полградуса прохладнее, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Эксперт добавил, что погода в августе была в среднем на градус теплее нормы. Относительно осадков синоптик сказал, что некая аномальность была отмечена в июне и июле. В каждый из месяцев выпало примерно по 200% месячной нормы. А вот август до нормальных показателей по осадкам не дотянул около 60%.

Как ранее писал NEWS.ru, «бабье лето» в центральной России, по предварительным прогнозам, начнётся после 9 сентября и продлится несколько дней, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.