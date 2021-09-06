Синоптик объяснил скорое потепление в центре Европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца рабочей недели жителей центра Европейской России ожидает потепление до 20 градусов. Это произойдёт благодаря западным ветрам, сообщает РИА Новости.

Уже меняется циркуляция. На побережье Северного ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России — мощный антициклон... Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада, — отметил учёный.

По его словам, уже 8 сентября воздух прогреется до 15–17 градусов, а в следующие дни — до 20 градусов. При этом температура ниже нуля ожидается в регионах Поволжья, подчеркнул Вильфанд.

Ранее стало известно, что на черноморских курортах России стартовал бархатный сезон, сообщил Роман Вильфанд. По его словам, в этом году он продлится на две недели меньше из-за стихийных бедствий, обрушившихся на курорты. В данный момент в Сочи и Туапсе температура воздуха ниже нормы — всего около +25 градусов. При этом температура воды в море тоже около +25. Это и значит, что начался бархатный сезон, пояснил синоптик.