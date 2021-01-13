Синоптик объяснил обледенение Останкинской телебашни

https://static.news.ru/photo/45e024e6-55b9-11eb-8592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российском сегменте Интернета появилась пугающая фотография обледеневшей Останкинской телебашни. Некоторые увидели в этом зловещий знак, другие стали гадать, что же это за природное явление.

В частности, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал белый налёт обычной изморозью. Это вид атмосферных осадков, который представляет собой кристаллические или зернистые отложения. При условии влажной и одновременно морозной погоды такое можно увидеть на проводах и ветвях деревьев.

Морозы крепчают с каждым часом, плюс у нас высокая относительная влажность воздуха — она достигает 87%, — приводит слова метеоролога MK.RU.

Синоптик также предположил, что изморозь может появляться из-за выделяющегося из башни конденсата, который оседает на её поверхности.

Впрочем, гадая о природе произошедшего, участники интернет-дискуссий не заметили главного: один из снимков на интернет-ресурсах, сообщивших о природном явлении, старый. Фотография была сделана много лет назад и блуждает по Интернету как минимум с 2011 года. При этом практически ежегодно этот кадр, не претерпевая никаких изменений, иллюстрирует очередные сообщения об обледенении Останкинской телебашни. В ряде случаев пользователи даже писали об ухудшении телевизионного сигнала.

Таким образом, само событие, проиллюстрированное «древним» фото, на первый взгляд оказалось под некоторым сомнением. Хотя в Интернете действительно нашлись более «свежие» снимки побелевшей достопримечательности Москвы, без старых цифровых «следов». Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что подобное обледенение происходит регулярно.

Ранее NEWS.ru писал о молнии, которая ударила в телебашню во время грозы.