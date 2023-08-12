Синоптик названа причины разрушительной мощи тайфуна в Приморье Синоптик Позднякова: затопивший Уссурийск тайфун пришел в РФ верхом на циклоне

Фото: Администрация города Уссурийск

Разрушительная мощь тайфуна «Ханун», затопившего Уссурийск, объясняется особенностью его формирования и неустойчивостью, рассказала NEWS.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что «Ханун» изначально не зарождался как ураган, но на российской-китайской границе «сел на другой атмосферный фронт».

Этот тайфун-долгожитель долго двигался над тихоокеанскими тропиками, через южные острова Японии и вышел на Корею с большой скоростью и довольно глубоко. Потом, скажем так, он «сел на другой атмосферный фронт» и шел на Дальний Восток с территории Китая. Это как при сильном ветре приземляется вертолет — скорости ветра накладываются одна на другую, и все усиливается, — добавила Позднякова.

Эксперт отметила, что «Ханун» неустойчив и богат влагой, скопившейся в облаках, достигающей высоты в 14 км: «а потом это все вылилось, спровоцировав ливни еще в Хабаровском крае, континентальных районах Приморья».

Тайфун прорвало еще в Хабаровском крае, в континентальных районах Приморья, где у нас реки. Обрушься он только на Приморье, таких последствий не было бы. А тут значительные осадки пришлись на реки других регионов, собравших воду с гор от этого циклона. Поэтому дамба и не выдержала Он же как тайфун не существовал, а являлся китайским циклоном, — заявила Позднякова.

Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение. Сообщалось, что под влиянием тайфуна «Ханун» и полярного фронта во второй половине недели в регионе может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем выпавших осадков наблюдался в Уссурийске, режим ЧС был введен в семи муниципалитетах. В ночь на субботу режим ЧС ввели также в городе Спасске.

По данным МЧС, в настоящее время водой от сообщения отрезан 31 населенный пункт, разного рода подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Кроме того, подтоплены 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома, 40 участков дорог. Специалисты считают, что ситуация в Приморье улучшится только на следующей неделе.