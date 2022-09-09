Синоптик назвал сроки прихода в Центральную Россию бабьего лета Синоптик Шувалов: в Центральной России бабье лето начнется после 19 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что бабье лето с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября. Период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, продлится в Центральной России примерно до 26 сентября, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Бабье лето у нас в принципе по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето, — сказал Шувалов.

После 12 сентября температура воздуха днем, как считает синоптик, будет подниматься до 14–16 градусов. Ночью она станет опускаться до пяти — семи градусов.

Температура на неделе с 12 сентября придет в норму или приблизится к ней. Ночные температуры будут порядка пяти — семи градусов, а дневные — порядка 14–16 градусов, — отметил специалист.

Ранее стало известно, что специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил: в Москве с 9 сентября потеплеет, но уже с 12 сентября снова вернется осенняя погода.