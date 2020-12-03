Синоптик назвал регионы, в которых ожидаются опасные морозы

https://static.news.ru/photo/8e02c8a8-35cc-11eb-82ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в период с 4 по 8 декабря в некоторых регионах Европейской России ожидается температура ниже климатической нормы на 7–10 градусов.

В Нижегородской, Кировской, Мордовии, Марий Эл аномально холодная температура со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже нормы. В северной половине Калмыкии аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 10–12 градусов, ночью морозы местами до минус 22 градусов, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Похожая ситуация будет наблюдаться также на севере Волгоградской области и в Пензенской области. Такие значительные отклонения от нормы являются опасными, поскольку начинаются обморожения, предупредил Вильфанд.

Он добавил, что температурные аномалии в 4–8 градусов ждут жителей юга Западной Сибири, юга и центра Урала, среднего и нижнего Поволжья, Южного федерального округа. В центральной России морозная погода окажется только на 1–2 градуса ниже нормы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на следующей неделе в Московском регионе прогнозируется холодная «марсианская» погода без снега, но с сильными морозами до минус 14 градусов. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, с 4 декабря на погоду в столице будет влиять сибирский антициклон, центр которого расположился над Уралом.