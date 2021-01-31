Синоптик назвал регионы РФ с тёплой погодой в феврале

https://static.news.ru/photo/668508f0-6410-11eb-9e01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в феврале температура будет выше нормы на севере и в центре европейской части России, ряде других регионов. По его словам, на этих территориях будет наблюдаться дефицит осадков.

Все регионы от Крыма, Краснодарского края, Ставрополья до Нижней Волги — здесь выше нормы. Выше нормы прогнозируется на южном и центральном Урале, в южной половине Западной Сибири и на крайнем юге Красноярского края... Кроме того, выше нормы прогнозируется в Магаданской области и на Чукотке, — пояснил учёный в беседе с РИА Новости.

Ниже нормы в феврале будет только на Таймыре, севере Красноярского края, северо-западе Якутии, а также в южной половине Хабаровского края и на Сахалине.

Во всех остальных регионах температурный фон около нормы, — отметил синоптик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2021 году в центральной части России весна может установиться уже в конце марта. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в настоящее время на европейской части страны преобладает активный южный циклон. И хотя местами температура достигает трёх градусов тепла, зима вернётся вместе с приходом февраля.