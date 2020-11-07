Синоптик назвал регионы РФ с ожидающимся аномальным теплом

https://static.news.ru/photo/b5ab88b2-221d-11eb-8a1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение ближайшей недели в большинстве регионов азиатской территории страны ожидается аномально тёплая погода. По его словам, лишь Якутия будет исключением.

Непривычно высокие температуры — до 20 градусов выше нормы — будут наблюдаться в Красноярском крае, отметил учёный в беседе с ТАСС.

В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири в течение недели на 6-10 градусов, в Средней Сибири — на 8-15 градусов. Только в Якутии в первой половине недели прогнозируется погода около и даже чуть ниже нормы, — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что «невероятное тепло» также будет держаться днём в Новосибирской, Томской и Омской областях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве 8 ноября побила рекорд — столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. К 11 часам температура воздуха в Москве на метеостанции ВДНХ поднялась до плюс 10, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Такой высокой температуры 8 ноября не было в столице уже более 70 лет, отметил синоптик.