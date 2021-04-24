Синоптик назвал регионы РФ с аномально тёплой погодой

https://static.news.ru/photo/86d81cba-a57d-11eb-a538-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни аномально тёплая погода ожидается на северо-востоке Коми, на севере Урала и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там температура превысит норму на 10 градусов, сообщает ТАСС.

На северо-востоке Коми, на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе будет очень тёплая погода — на 8–10 градусов выше нормы. Очень тёплая, конечно, в северном исполнении, — отметил учёный.

Он добавил, что такая погода в названных регионах продержится минимум до 27 апреля. Также невероятное тепло придёт на Таймыр, где столбик термометра поднимется до отметки около нуля градусов на севере и пяти градусов на юге.

Ранее стало известно, что аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. Об этом заявил Роман Вильфанд. Он добавил, что при облачной до конца месяца погоде больших осадков не ожидается. Хотя это может быть даже мокрый снег. Ожидающийся в центре России холод связан с действием циклона, сформировавшегося на севере Европы.