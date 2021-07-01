Синоптик назвал причину надвигающейся на Россию сильнейшей засухи

Причина ожидающейся в июле сильнейшей засухи в России кроется в глобальном потеплении и росте температур. Об этом изданию Lenta.ru рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, поскольку температура в арктических регионах растёт гораздо быстрее, чем в экваториальной зоне, то соответственно уменьшается температурный контраст между экватором и полярными районами. В результате этого в Северном полушарии ослабевает западно-восточный перенос воздушных масс.

Леус пояснил , что раньше циклоны перемещались с запада на восток, поэтому погода менялась чаще. Сейчас циклоны движутся с севера на юг или наоборот и получаются более стационарные погодные явления.

По прогнозу синоптика, предстоящий месяц будет засушливым, дожди пойдут только к середине июля.

Мы и ожидаем, что в июле в центре Европейской России будет преобладать антициклональная погода. Это не говорит о том, что совсем не будет дождей и не будет циклонов, но чаще в атмосфере будет антициклональная деятельность, — заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможной засухе в июле. Такой дефицит осадков встречается в среднем раз в 10 лет. По его словам, в июле в регионе может выпасть только 20–30% от месячной нормы осадков. Также на северо-западе Центральной России дождя может не быть вообще.