Синоптик назвал причину мегаливней в Москве Синоптик Вильфанд: мегаливни в Москве происходят из-за давления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Июнь 2024 года станет самым дождливым за весь период наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает Lenta.ru. Он объяснил, что такая погода вызвана перемещением воздушных масс с юго-запада при нормальном давлении.

По словам Вильфанда, воздух, поступающий с юго-запада, очень теплый и влажный. В сочетании с нормальным давлением это создает неустойчивость в атмосфере. В период солнцестояния солнечные лучи прогревают поверхность, вызывая подъем теплого влажного воздуха. Это приводит к образованию облаков и интенсивным осадка, сказал синоптик.

Идет быстрое облакообразование, верхняя граница облаков на 10-12 километрах покрывается ледяной шапкой, возникают интенсивнейшие ливни, грозы, шквалистые усиления ветра. На настоящий момент в Москве выпало 167 миллиметров осадков при норме 77. То есть, уже больше двух норм, — сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что залповые ливни ожидаются в Москве 20 июня, выпадет 36% от месячной нормы осадков. Он добавил, что температура в столице остается на четыре градуса выше положенного в июне.