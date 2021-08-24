Синоптик назвал погоду в Москве «намёками на осень»

В Москве 24 августа ожидается облачная погода и слабые осадки, а температура воздуха не превысит +20 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня в столице облачная с прояснениями погода, местами возможны слабые дожди. Максимальная температура воздуха плюс 18–20, в Подмосковье — плюс 16–21, в общем, прохладно, намёки на осень, — отметил специалист.

Он также добавил, что ожидается западный — северо-западный ветер, скорость которого составит от четырёх до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет несколько выше нормы — 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Москве находится в климатической норме. По его словам, жители столицы избалованы рекордными показателями температуры нынешнего лета, поэтому её некоторое понижение воспринимается как похолодание. На самом же деле о нём следует говорить, только когда температура опускается на три — пять градусов ниже нормы.