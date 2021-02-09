Синоптик назвал необычными зимние температуры в России

https://static.news.ru/photo/32c14fdc-6ace-11eb-987a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температурных аномалиях в России текущей зимой.

По его словам, температурный фон на азиатской части страны в январе был ниже нормы на 2–6 градусов, а на европейской территории был выше нормы.

Такое необычное распределение температур, — отметил синоптик.

Он добавил, что таким образом «Урал разделил страну» по температурным аномалиям, передаёт РИА Новости.

Температура воздуха в центральных регионах России опускалась до минус 30 градусов и ниже. В Москве и соседних областях был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. МЧС в связи с этим перешло на усиленный режим работы, на трассах разворачиваются мобильные пункты обогрева.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России Маргарита Королёва рассказала NEWS.ru, что в период морозов человеку требуется больше энергии, чтобы поддерживать в работе все функции организма и иммунитет. Эксперт уверяет , что в холодную погоду лучше питаться натуральными продуктами, так как именно они позволяют получить все питательные компоненты, жиры, белки и минеральные вещества.