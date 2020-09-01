Синоптик назвал даты начала «бабьего лета» в центральной части России

https://static.news.ru/photo/c0a3033e-ebe1-11ea-a52a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Бабье лето» в центральной России, по предварительным прогнозам, начнётся после 9 сентября и продлится несколько дней, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам специалиста, такой период не имеет определённого срока и приходит не каждый год. Возможно, «бабье» лето повторится в России в октябре, иногда такое случается, но пока говорить об этом рано, передаёт РИА Новости.

У нас два погожих периода осенью. Один в начале сентября, а второй во второй половине осени... Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков, — сказал синоптик.

Отмечается, что сентябрьское «бабье лето» установится во всей центральной России: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Максимум оно продлится неделю.

У бабьего лета нет определённого срока, и оно может быть не каждое лето. Оно связано с антициклональным характером погоды. Обычного это отрог с Азорского максимума антициклона над Западной Европой, который «приходит» к нам. Это можно представить, как надутый шарик, но не круглый, а в виде дыни. Либо отдельный антициклон устанавливается. Сейчас модели показывают, что в конце первой — начале второй декады, то есть на границе 9-10-11 сентября должен установиться антициклон... — пояснил Варакин.

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