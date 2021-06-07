Синоптик назвал дату начала купального сезона в Москве

Купальный сезон в столице начнётся во второй половине следующей недели. Охладиться в воде можно будет ближе к выходным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Ночью температура воздуха, начиная с понедельника, 7 июня,
Можно ожидать, что во второй половине недели температура воды в Москве-реке прогреется и купальный сезон уже начнётся, — уточнил Вильфанд.
На данный момент температура воды в Москве-реке составляет 16 градусов тепла в среднем. Но уже к выходным вода прогреется до 20–22 градусов тепла. И такая температура уже может считаться приемлемой для открытия купального сезона.