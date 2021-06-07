Синоптик назвал дату начала купального сезона в Москве

https://static.news.ru/photo/1c59a322-c670-11eb-8e0c-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Купальный сезон в столице начнётся во второй половине следующей недели. Охладиться в воде можно будет ближе к выходным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ночью температура воздуха, начиная с понедельника, 7 июня, прогреется до 10–13 градусов тепла. Днём будет около 25 градусов выше нуля, что будет способствовать прогреванию воды.

Можно ожидать, что во второй половине недели температура воды в Москве-реке прогреется и купальный сезон уже начнётся, — уточнил Вильфанд.

На данный момент температура воды в Москве-реке составляет 16 градусов тепла в среднем. Но уже к выходным вода прогреется до 20–22 градусов тепла. И такая температура уже может считаться приемлемой для открытия купального сезона.