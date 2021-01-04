Синоптик: на Рождество жителей Европейской России ждёт похолодание

https://static.news.ru/photo/839c2df0-4e6d-11eb-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 4 января на европейской территории России ожидается небольшое похолодание, однако температура всё равно будет превышать норму. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в первые дни января «побеждал» циклон. С 4 января температуры начнут становиться отрицательными.

Начиная со среды дневные температуры минус 3 – минус 6 градусов, ночные температуры будут минус 4 - 9 градусов, а к четвергу до минус 11 градусов, — сказал синоптик в беседе с РИА Новости.

По его словам, такой температурный фон превышает норму на три градуса. Он подчеркнул, что «можно говорить о мягком Рождестве» и сильных морозов 7 января не будет.

Также 5 января ожидается снегопад и увеличение снежного покрова.

Также «мягкое Рождество» будет в Северо-Западном федеральном округе, в Черноземье, в Краснодарском крае, в Ростовской области. При этом во всех этих регионах ожидается понижение температуры каждый день на 1-2 градуса.

Вильфанд уточнил, что солнца в центральной части Европейской России ожидать не стоит, так как небо будет затянуто мощным слоем облаков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аномальное потепление наступит грядущей весной, которая придёт в Россию очень рано. Уже в марте люди почувствуют приближение лета.