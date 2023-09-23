Синоптик Ильин спрогнозировал сильные дожди в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил NEWS.ru, что во второй половине следующей недели в Приморский край придут сильные дожди. По его словам, в отдельных районах может выпасть до 11 миллиметров осадков. Но это, уверяет синоптик, не критично: риск подтоплений в регионе минимальный.

Активный циклон быстро покинет Приморский край и уйдет в сторону Сахалина и дальше в Охотское море. Риски подтоплений на этот раз минимальные. Зато в Приморье будет туманно, — рассказал Ильин.

Несмотря на дожди, в Приморье, по словам синоптика, с 25 сентября по 1 октября будет достаточно тепло. Днем воздух может прогреваться до 22 градусов, а в районах, удаленных от моря, до 25 градусов. Но в конце недели придет похолодание: в пятницу-субботу там ожидается около 10-12 градусов в дневные часы

А ночью в южных и восточных районах Приморского края будет от 5 до 10 градусов, к границам с Хабаровским краем практически повсеместно будут наблюдаться околонулевые температуры, причем не только в высокогорных районах, но и в долинах, — спрогнозировал Александр Ильин.

Ранее в Приморье оценили ущерб от тайфуна, бушевавшего там в августе. По словам первого вице-губернатора — председателя правительства края Веры Щербины, он составил около 10 миллиардов рублей. Точный размер ущерба должны будут установить оценочные комиссии, отметила она.