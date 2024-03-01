Россиян предупредили о ливнях и лавинной опасности на юге страны Синоптик Ильин: на юге РФ ожидаются повышенная лавинная опасность и подтопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале следующей недели на юге России ожидаются сильные дожди, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, интенсивные осадки придут на Черноморское побережье Кавказа и в Сочи. Синоптик уточнил, что ливни в совокупности с сильным повышением температуры могут привести к опасным явлениям.

Начало следующей недели на юге страны, особенно на Черноморском побережье Кавказа, не обойдется без дождей. Причем временами они будут достаточно интенсивными. Сильных дождей стоит ждать в районе Сочи, на Кавказе, а в горах — даже с мокрым снегом. Есть вероятность подтоплений, — сказал Александр Ильин.

Он добавил, что в горных районах на следующей неделе ожидается повышенная лавинная опасность. Кроме того, снег там будет интенсивно таять, соответственно, с гор будут сходить ручьи, наполнять реки, добавил синоптик.

Соответственно, есть вероятность, что уровень воды в них будет быстро подниматься, что в свою очередь может привести к экстремальным явлениям, — рассказал Александр Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что после теплых выходных в Москве заметно похолодает. В понедельник, 4 марта, он спрогнозировал понижение температуры в столице до 4–6 градусов ниже ноля.