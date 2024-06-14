Синоптик рассказал, в какие регионы РФ придет аномальная жара Синоптик Ильин: аномальная жара с 17 по 23 июня придет на юг России и в Поволжье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аномальная жара на следующей неделе ожидается на юге России и в Поволжье, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, на черноморском побережье воздух прогреется до 35 градусов и выше, а в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях столбики термометров достигнут отметки 37 градусов.

На юге России столбики термометров поднимутся до 33 градусов, в отдельных районах — до 35 градусов и выше. Это выше климатической нормы на пять градусов. Практически по всему Поволжью температура может подниматься до 30 градусов, а в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях — до 32–37 градусов, — заявил Ильин.

По его словам, в этих регионах при аномально высокой температуре воздуха практически не будет дождей. Осадки могут выпасть только в предгорных и горных районах Кавказа и местами в Оренбургской области. Но они будут несильными и недолгими, уточнил синоптик.

Ранее биолог Марина Татаренко предупредила, что жара особенно опасна для длинношерстных собак, которые не успели перелинять к лету, а также для питомцев с очень короткой гладкой шерстью. По ее словам, темный окрас животного также усиливает нагрев. Чтобы сохранить здоровье питомца при аномальной жаре, она посоветовала выгуливать собак рано утром или поздно вечером.