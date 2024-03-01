Названы регионы, где ожидаются аномальные морозы Синоптик Ильин спрогнозировал аномальные морозы в Сибири и на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильные морозы с 4 по 10 марта ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, на этих территориях ожидается малое количество осадков и «максимум холодов». Погоду в восточной части страны будет обуславливать мощнейший антициклон, добавил синоптик.

Холоднее всего на следующей неделе будет в Сибири и на Дальнем Востоке. Но если в Сибири еще будут какие-то комбинации температур, то на Дальнем Востоке как прижмет, так и всю неделю не будет отпускать. Очень холодно будет по ночам. На Дальнем Востоке будет максимум холодов и минимум осадков, — отметил Ильин.

По его прогнозам, очень холодно будет в Туруханском районе Красноярского края и Эвенкийском районе Таймырского автономного округа. Там ожидается 18–23 градусов мороза днем с возможным понижением, отметил синоптик. Он добавил, что на территории от Байкала до Приморского края дневные температуры будут держаться в диапазоне 7–13 градусов ниже ноля. Это, по словам синоптика, на 3–8 градусов ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что на следующей неделе в Москву вернутся морозы. По его словам, с 6 марта температура воздуха в столице опустится до минус 10 градусов.