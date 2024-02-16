Синоптик Голубев рассказал, когда в Москву придет весна Синоптик Голубев: весна в Москву придет не раньше середины марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зима в Москве отступать пока не планирует, а ждать длительного потепления и настоящей весенней погоды в столице стоит не раньше середины марта, заявил NEWS.ru руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, март еще считается зимним месяцем.

Учитывая, что сейчас много снега, рекордное количество — 62–67 сантиметров в Москве и по области до 70 сантиметров в некоторых местах, конечно, для того, чтобы весь снег растаял, нужно очень много тепла. В целом у нас март еще зимним месяцем считается. Поэтому со второй половины марта, как правило, начинаются движения в сторону весны, — сообщил Голубев.

Однако он уточнил, что прогнозировать на такой длительный период довольно трудно, поэтому «это только оценочные моменты». Тем не менее Голубев отметил, что в феврале в Москве еще ожидаются кратковременные оттепели, которые каждый раз будут сменяться морозной погодой.

Ранее синоптик спрогнозировал в столичном регионе осадки в виде снега, в том числе мокрого. По его словам, они обусловлены очередным циклоном. В выходные в Москве, по его словам, возможна метель и кратковременная оттепель: столбики термометров могут подняться до +1 градуса.