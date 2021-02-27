Синоптик дала прогноз по погоде в Москве 8 марта

https://static.news.ru/photo/71816332-79c5-11eb-8924-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 8 марта и в праздничные выходные в Москве ожидается морозная погода. Возможны снегопады.

Относительно тёплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега, — сказала РИА Новости синоптик.

По словам Поздняковой, в первые мартовские дни температура воздуха будет, вероятно, держаться около нуля, ночью возможен «небольшой минус». С 5 марта начнётся похолодание и в последующие несколько дней температура воздуха и днём и ночью будет отрицательной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что стабильно тёплой погоды в Москве и Подмосковье с наступлением марта ждать не стоит. По его словам, первый весенний месяц будет переменчивым, передавал NEWS.ru.

Эксперт добавил, что на фоне двух «мрачных» дней в конце февраля 1 марта всё-таки стоит особняком. В этот день не будет осадков, в связи с повышением давления установится облачная погода с прояснениями, что позволит москвичам получить «первый привет от весеннего солнышка».