Синоптик дал прогноз по срокам таяния снега в Москве

https://static.news.ru/photo/08b721a6-79ee-11eb-9341-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег в Москве окончательно растает во второй декаде апреля.

В этот период среднесуточная температура воздуха поднимется до превышающих плюс 5 градусов значений, отметил синоптик в беседе с РИА Новости.

Апрель прогнозируется на 2,5–3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключён заток холода, который, по всей видимости, станет финальным, с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнёт перестраиваться на весенний вариант. Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля, — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, с 10 апреля в столице РФ «природа станет просыпаться буквально на глазах». Тишковец рекомендовал автовладельцам планировать смену шин на этот период.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 8 марта и в праздничные выходные в столице ожидается морозная погода, передавал NEWS.ru. Возможны снегопады.