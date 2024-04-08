Синоптик дал автомобилистам совет по зимней резине Метеоролог Вильфанд: пришло время менять зимнюю резину на летнюю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московским автомобилистам и водителям других регионов Центральной России уже пора менять зимнюю резину на летнюю, рассказал в беседе с Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура для смены резины уже стабильная.

Время пришло. На этой неделе опять будет майская погода, а в среду, 10 апреля, даже июньская. 8 и 9 апреля температура будет в диапазоне 15–20 градусов, а в среду она превысит 20-градусную отметку. Снег уже практически сошел. Переход средней температуры по климату через отметку в 5 градусов происходит сегодня, 8-го числа. Как раз сегодня и в ближайшие дни температура будет существенно выше нормы, на 8–10 градусов, — объяснил метеоролог.

Вильфанд отметил, что в апреле и мае будут похолодания и даже заморозки, но они быстро пройдут. Температура уже стабильна для того, чтобы менять резину с зимней на летнюю.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, что до конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.