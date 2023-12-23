Синоптик Цыганков спрогнозировал морозы и сильный ветер на Дальнем Востоке Синоптик Цыганков: морозы и сильный ветер придут в понедельник на Дальний Восток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Морозы и сильный ветер ожидаются с 25 по 31 декабря на Дальнем Востоке, рассказал NEWS.ru начальник отдела управления в кризисных ситуациях (Ситуационный центр) Гидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, такая погода связана с появлением нового циклона, центр которого расположится над Красноярским краем.

На территории России к востоку от Енисея на следующей неделе будет холодно. Там температурный фон опустится на 4–6 градусов ниже климатической нормы. Это связано с новым циклоном, центр которого будет находиться в центре Красноярского края, — рассказал Цыганков.

По прогнозам синоптика, на следующей неделе на побережье Магаданской области ожидается около −16 градусов, на материковой части региона — до −30 градусов, на Чукотке — 24–28 градусов мороза, на Камчатке и Сахалине — около −20 градусов.

Холодно будет и на южных территориях вдоль Амура. Там столбики термометров покажут около −24 градусов. В Чите ожидается до −28 градусов, в Иркутской области и на прилегающих территориях — 16–20 градусов ниже нуля, — сообщил Цыганков.

Помимо низких температур в этих регионах с 25 по 31 декабря будет дуть сильный ветер, уточнил синоптик. По его словам, порывы будут достигать 17–20 метров в секунду. Такая ситуация, уточнил Анатолий Цыганков, будет наблюдаться на юге Сахалина, Курильских островах, на Чукотке, в Анадыре, на Ямале, Новой Земле. Зато осадков там не ожидается. На востоке России они обойдут материк и обрушатся в Тихий и Северный Ледовитый океаны, уточнил синоптик.

Ранее метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала резкое похолодание в столице в выходные. По ее словам, в субботу и воскресенье в Москве будет экстремально низкое атмосферное давление и сильный снегопад.