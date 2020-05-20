Синоптик: 21 мая Москву навестит зима

https://static.news.ru/photo/26a193f8-9a84-11ea-aafa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг, 21 мая, в Москве ожидается аномальное количество осадков в виде дождя, а возможно, местами и снега.

Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, четверг станет самым холодным днём в мае для столичного региона. Местами может выпасть до 23–28 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Температура воздуха днём не превысит 10 градусов. Тишковец заявил, что 21 мая в Москву заглянет зима.

Такой силы (днём ниже плюс 10) арктические вторжения в Москве 21 мая происходили за последние 72 года в среднем не чаще одного раза в 18 лет, а такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века, — приводит слова синоптика «Вести.Ru».

Тишковец отметил, что очаговые снегопады ожидаются также на севере и востоке Подмосковья. В Москве снегопад вероятен в таких административных округах, как СВАО, САО и СЗАО.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что погода в Москве начнёт портиться уже днём в среду, 20 мая.