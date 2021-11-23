Шкуматов оценил идею использовать против блогеров-лихачей их же контент

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в разговоре с NEWS.ru заявил, что предложение члена Совфеда Ирины Рукавишниковой доказывать вину блогеров-лихачей с помощью их же контента не новое — «закон уже позволяет это делать». Активист подчеркнул, что данный вопрос лежит в области правоприменительной практики.

Тут ничего не надо говорить о том, что будет считаться [доказательством вины], уже считается. Всё, что выкладывают эти ребята, всё может быть использовано против них в административном деле. Да, их могут даже прав лишить. Я думаю, что ответственность за публикацию той или иной информации, она должна быть моральная, связанная с какими-то самоограничениями. Но важно не перегнуть палку, так как пострадает свобода слова. Но если человек, скажем так, демонстрирует нарушение закона, то это уже немного другое, и к этому нужно подходить с точки зрения закона, — подчеркнул Шкуматов.

Рукавишникова накануне предложила считать публикуемые блогерами видео с уличных гонок и с опасным вождением доказательством их вины, передаёт РИА Новости. Она напомнила, что в действующем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ отдельного пункта «опасное вождение» нет, но его планируют добавить в новую редакцию КоАП.

Ранее Шкуматов в беседе с NEWS.ru заявил, что введением уголовной ответственности для лихачей не искоренить неоднократные нарушения ПДД на дороге. Эксперт назвал эту инициативу депутатов «борьбой с ветряными мельницами» и подчеркнул, что в случае ужесточения наказания лихачи будут создавать закрытые сообщества и «не палиться» в соцсетях.