«Синергия» потребовала от «Сталингулага» удалить два видеоролика

https://static.news.ru/photo/4c58eae2-9a7f-11ea-b202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stalingulag/YouTube

Блогеру Александру Горбунову, более известному как «Сталингулаг», пришла доследственная претензия от университета «Синергия» с требованием удалить два видеоролика с его YouTube-канала. В случае неисполнения требования Горбунову пообещали добиться в его отношении уголовное дело.

Как рассказал сам блогер, «Синергия» пригрозила ему штрафом в размере 500 тысяч рублей. Университет выдвинул претензии относительно роликов «Мошенники из Синергии: как ведется бизнес в России» и «Лекарство от коронавируса, Конституция, Синергия, „Осторожно, Собчак“ и фильм Холоп | Сталингулаг».

По словам Горбунова, университету указанной суммы «очевидно мало», поэтому истцы грозят вызвать «Сталингулага» в суд и взыскать 5 млн рублей.

Удалить два выпуска от меня требуют из-за того, что эти видео якобы порочат деловую репутацию университета, — рассказал блогер в ролике на своём канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, актёр Павел Деревянко сталгероем нового выпуска шоу «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя. Актёр известен по фильму «Брестская крепость» и сериалу «Домашний арест».

Дудь заявил, что в его шоу есть традиция: каждый май журналист встречается со звездой и пьёт пиво.