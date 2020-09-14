«Синдром самозванца» назвали причиной неудачливости россиян

https://static.news.ru/photo/c6e960fe-f6fd-11ea-8e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Болезненная неуверенность в себе или так называемый синдром самозванца заставляет людей думать, что все достижения и успехи достаются им незаслуженно, рассказал директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

При этом недооценивать свои способности склонны наиболее компетентные в своём деле люди. Это, в свою очередь, своеобразное наследие так называемого синдрома отличника, который наблюдается у некоторых людей ещё в детстве, передаёт радио Sputnik.

В основе синдрома самозванца ‒ страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит всё, что с ним происходит, какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдёт какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что всё так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя, — сказал психолог.

«Синдром самозванца» и вытекающее из него нежелание становиться успешным можно победить даже самостоятельно. Ключников дал несколько простых рекомендаций по избавлению от такого психологического настроя.

В первую очередь, надо принять саму ситуацию и понять, что вы не один переживали такие чувства. Во-вторых, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать «звездочки на фюзеляже». Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то ее надо фиксировать и подтверждать, — посоветовал специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения негативно отразилась на психическом состоянии большинства российских школьников. Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович считает, что в данной ситуации речь идёт не о депрессии, а о стрессе. По его словам, борьба за выход из этого состояния у детей и взрослых может занять от недели до месяца.