Синдром отмены: из-за закрытия троллейбусных линий стали возбуждаться дела В Тамбове, Орле и Волгограде жители жаловались Бастрыкину на закрытие электротранспорта, на что Следственный комитет неожиданно стал реагировать

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

После обращения местных жителей и вмешательства главы СК Александра Бастрыкина в Тамбове завели уголовное дело о халатности, связанное с планами местных чиновников ликвидировать в городе троллейбусное сообщение. Тамбов стал третьим городом после Волгограда и Орла, где следствие также реагировало на общественное недовольство из-за проблем с электротранспортом. NEWS.ru узнал подробности этой истории и выяснил, что троллейбусы находятся под угрозой ликвидации и в других регионах. Более чем в 10 городах за последние годы данный вид пассажироперевозок уже ликвидирован.

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На днях в Сети появилось обращение жителей Тамбова к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой «привлечь к уголовной ответственности виновных лиц за разрушение троллейбусных линий». Ранее стало известно, что власти города намереваются продать неиспользуемую контактную сеть. До этого местные СМИ утверждали, что по мнению некоторых чиновников, восстановление системы электротранспорта, который не обновлялся с 2011 года, якобы не имеет смысла.

Сотрудники администрации Тамбова и подведомственных учреждений <...> объявили о планах полностью разрушить троллейбусное движение. Ранее чиновники городской администрации и МУП «Тамбовгортранс» разрушили в Тамбове многие троллейбусные линии, закрыли почти все маршруты, а вместо троллейбусов пытаются навязать автобус, — говорится в обращении тамбовчан к Бастрыкину.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Жители города, записавшие ролик, отмечали, что закрытие троллейбусных линий и «навязывание автобуса» повлекут за собой не только разрушение инфраструктуры, но и «умышленное увеличение транспортных расходов, которые лягут на население».

Видеозапись обращения появилась на YouTube 9 января. В тот же день на сайте СК появился пресс-релиз о том, что Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Александру Полшакову возбудить уголовное дело, расследование и результаты которого «будут поставлены на контроль в центральном аппарате». Сразу после этого тамбовский главк СК отчитался об открытии производства по статье 293 УК РФ (халатность).

[Авторы обращения к Александру Бастрыкину] считают, что решение об их (троллейбусных сетей. — NEWS.ru) закрытии нарушает права жителей и вредит экологии, в связи с чем просят привлечь к уголовной ответственности уполномоченных должностных лиц. По поручению председателя СК России правовая оценка всем изложенным доводам будет дана в рамках возбуждённого следственными органами регионального следственного управления уголовного дела по факту возможного наличия в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц признаков преступления, — заявили в тамбовском управлении СК.

Подробности этой истории NEWS.ru раскрыл депутат Тамбовской гордумы Артём Александров. По его словам, ситуация с троллейбусами в городе «близка к катастрофической»: сейчас на двух маршрутах работают всего четыре машины, в то время как в лучшие годы, на рубеже 1980–1990-х, на 16 маршрутов выходило до 135 единиц подвижного состава.

По заявлениям властей, по крайней мере до возбуждения уголовного дела, всё двигалось к тому, что планировалось полное закрытие движения электротранспорта. Осенью 2022 года было решено демонтировать троллейбусные маршруты в Советском районе Тамбова, а также в центральной части города под предлогом того, что они сильно изношены. <...> На троллейбусах решили поставить крест из-за нерентабельности. Но эта проблема возникла не сегодня, не вчера и не год назад. Электротранспорт играл значительную роль в городе, но ключевые маршруты по тем или иным причинам передавались автобусным компаниям, в том числе частным. Троллейбусы оставались на невыгодных маршрутах, где «возили воздух». Естественно, это негативно влияло на прибыльность предприятия городского электротранспорта, — пояснил Александров.

Он также напомнил, что постепенное снижение выходящей на маршруты техники «неминуемо приводило к возрастанию общих расходов по содержанию электротранспорта»: «Одно дело, когда работают четыре троллейбуса — надо всё равно содержать электросетевое хозяйство (подстанции, контактная сеть, подвижная техника), и совсем другое, когда 50 машин. На эти 50 машин возлагают все расходы, у них и оборот денежных средств больше».

Фото: NEWS.ru

Также тамбовский депутат обратил внимание на то, что за последние десятилетия в городе практически не развивалась инфраструктура электротранспорта. В лучшем случае сил МУП «Тамбовгортранс» хватало на поддержание системы в относительно работоспособном состоянии и аварийный ремонт.

Из года в год система изнашивалась, приходила в негодность, и, естественно, в одночасье эти проблемы не решить. Для модернизации электросетевого хозяйства города нужно более 1 млрд рублей, но это можно было сделать ещё пять — семь лет назад, когда цена вопроса была существенно меньше. Конечно, с учётом собственных доходов бюджета, которые не такие уж значительные, реализовать этот проект сложно, но при участии в федеральных программах — вполне возможно, — уверен Артём Александров.

Депутат надеется, что вмешательство Александра Бастрыкина может стать важным шагом в выводе троллейбусного хозяйства из кризиса, а планы ликвидации электротранспорта в 2023 году реализованы не будут. Александров также хочет верить в то, что рамках уголовного дела «будет дана оценка действиям тех чиновников и лиц, которые в течение последних лет постепенно сводили электротранспорт в городе на нет».

Я надеюсь, что это даст толчок для региональных и местных властей к тому, чтобы попытаться пролоббировать, в том числе на федеральном уровне, [финансирование программы модернизации тамбовского электротранспорта]. В некоторых регионах есть положительные примеры развития троллейбусных систем, — добавил депутат.

Комментируя возбуждение уголовного дела, глава администрации Тамбова Максим Косенков заявил, что власти предоставят правоохранительным органам «всё необходимое» для того, «чтобы была дана объективная оценка». Он также отметил, что ещё в 2005–2008 годах «активно занимался» троллейбусной инфраструктурой города, тогда, по его словам, власти «создавали новое предприятие», а в город «пришло много новых троллейбусов» после того, как был заключён договор с Вологодским механическим заводом «Транс-Альфа».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

В последующие годы по неизвестным мне причинам сотрудничество с вологодским заводом было прекращено и всё прошедшее десятилетие в городе постепенно шло сокращение парка троллейбусов. Происходило это за счёт выхода их из строя, за счёт того, что требовалось огромное количество средств на восстановление, ну и главное — это аварийное состояние контактной сети. <...> Там, где маршруты могут ходить, эти маршруты работают, и я придерживаюсь позиции, что надо это сохранять. Там, где, увы, аварийность слишком высокая и это может повлиять на безопасность и участников дорожного движения — и пассажиров, и пешеходов, — я полагаю, что эту контактную сеть нельзя использовать, — заявил Косенков.

Также он констатировал, что сумма в 1 млрд рублей, необходимая только для восстановления работоспособности контактной сети, — «слишком серьёзная нагрузка для города, учитывая, что собственные доходы городского бюджета составляют чуть больше 3 млрд рублей». Он признал, что теперь «тема троллейбусов» зазвучала в рамках федеральных проектов и национальных программ, а центральные власти «стали помогать городам в части финансирования таких мероприятий».

Мы сейчас работаем над тем, чтобы численность населения была максимально приближена к той планке, которая дает возможность участвовать Тамбову в этих федеральных программах, — добавил Косенков, не уточнив, в чём именно заключается это работа.

Печальная география

Тамбовский мэр отметил, что «сейчас в масштабах страны активно идёт речь о необходимости возрождения либо сохранения экологически чистого транспорта». Возвращаясь к вмешательству Александра Бастрыкина и заведённому уголовному делу, он добавил, что «подобные проверки проводятся в ряде других регионов РФ».

Действительно, в 2022 году похожие истории возникали не только в Тамбове. Так, жители Волгограда неоднократно обращались к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а также к Александру Бастрыкину с требованием вмешаться в ситуацию и вернуть отменённый ещё в 2017 году троллейбусный маршрут № 18, а также наказать руководство местного предприятия «Метроэлектротранс» и чиновников мэрии за закрытие линии электротранспорта. За восстановление движения электротранспорта и против замены троллейбусов на автобусы волгоградцы собирали тысячи подписей и подавали властям множество обращений.

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По поручению председателя СК России следственными органами СК России по Волгоградской области организовано проведение доследственной проверки по обращению жителей города Волгограда с жалобой на разрушение транспортной инфраструктуры. <...> Жители Волгограда записали очередное видеообращение к председателю СК России, в котором указывают на то, что администрация Волгограда игнорирует требования тысяч граждан восстановить движение троллейбусов, — говорилось в сообщении СК в октябре 2022 года.

Александр Бастрыкин в октябре 2022 года поручал главе регионального главка Денису Буравцову возбудить уголовное дело. Об итогах проверки и ходе расследования пока не сообщалось. В ноябре горожане повторно обращались к главе СК, прося забрать материалы в центральный аппарат ведомства, потому что якобы «прокуратура Волгограда оказывает противодействие подразделениям СК и не даёт проводить расследование».

Аналогичная история имела место в Орле, где некогда было 13 маршрутов, а теперь функционирует только четыре. Там местные власти анонсировали переход пассажироперевозок на газомоторные машины, что вызвало в обществе опасения за судьбу электротранспорта. В сентябре орловчане также обращались к Александру Бастрыкину, обвиняя местных чиновников в «политике разрушения троллейбусного и трамвайного движения». Они уверены, что «навязывание» газовых автобусов приведёт к превращению города в «сельское поселение». Глава СК также поручал провести проверку, в региональном главке напомнили, что уже расследуют уголовное дело о мошенничестве «по факту хищения денежных средств, совершённого бывшим исполняющим обязанности генерального директора МУП „Трамвайно-троллейбусное предприятие“ города Орла и индивидуальным предпринимателем». Помимо этого, работники предприятия на приёме в управлении СК «высказали несогласие с действиями органов местного самоуправления и руководства МУП по замене троллейбусов <...> на автобусы».

Фото: NEWS.ru

Общественное напряжение из-за закрытия или упадка троллейбусных систем возникало за последние годы в ряде других городов. Так, например, в 2019 году в Ставрополе, где из некогда 12 маршрутов электротранспорта сохранилось только шесть, депутаты местной гордумы, ссылаясь на нерентабельность, рекомендовали мэрии «рассмотреть вопрос о ликвидации троллейбусного предприятия до формирования проекта бюджета на 2020 год», однако в итоге от этой идеи отказались.

В Пензе о закрытии троллейбусной сети стали говорить летом 2020 года, после чего горожане запустили кампанию против этих планов. В качестве альтернативы рассматривался вариант автобусов на газомоторном топливе, но в итоге от этих планов отказались. По состоянию на 1992 год в городе было 12 маршрутов, сегодня, как и в Ставрополе, осталось шесть.

В Оренбурге планируют отказаться от электротранспорта в 2023 году. Глава города объясняет это тем, что «парк устарел», а поездка на новом троллейбусе «должна будет стоить 78 рублей». Некогда в городе было 14 троллейбусных маршрутов, сегодня действуют только два.

В Костроме местные власти утверждали, что троллейбусы «обходятся очень дорого», и анонсировали летом 2022 года «транспортную реформу». Сейчас в городе действует шесть маршрутов, а в момент расцвета транспортного хозяйства было 13. Летом 2022 года местные жители планировали провести митинг против закрытия электротранспорта, но власти отказались согласовывать его, в итоге в городе прошли одиночные пикеты. Активисты объявляли о сборе подписей в защиту троллейбусов.

Фото: Artem Svetlov/CC BY 2.0/Wikimedia Commons Троллейбус в Оренбурге

О том, что в разных городах страны происходит демонтаж троллейбусных (как и трамвайных) систем, регулярно говорит блогер и урбанист Илья Варламов, называя эту тенденцию «геноцидом электротранспорта». По его словам, «первые звоночки прозвенели сразу после распада СССР, но даже в лихие 90-е маршруты не сокращались так массово, как в последующие 20 лет».

Схема везде примерно одна и та же: мэрия запускает на самые хлебные маршруты неконтролируемых частников, у которых нет никаких обязательств перед городом, зато есть все возможности, чтобы отбирать пассажиров у муниципального общественного транспорта. Из бюджета эти потери электротранспорту никак не компенсируются, так что МУПы, заведующие трамваями и троллейбусами, погрязают в долгах перед энергетиками, банкротятся, перестают нормально обслуживать подвижной состав, пути и контактные линии. В итоге в городе остаётся три маршрута, на каждом из которых троллейбуса надо ждать 40 минут. Пассажиры начинают жаловаться на электротранспорт и просить исправить ситуацию, — описывает примерную схему Варламов.

Далее, по его словам, как правило, чиновники начинают говорить о том, что «троллейбус или трамвай — устаревший вид транспорта, который ездит медленно и вообще разваливается, поэтому его надо срочно заменить дизельным или газовым автобусом».

Другой эксперт, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин, в беседе с NEWS.ru отмечал, что привычные троллейбусы вышли из «мировой моды» и стали «уходящей натурой». По его словам, сегодня «на гребне моды» находятся трамваи, метрополитен, городские электрички, автобусы высших экологических классов и электробусы. Однако последние могут позволить себе по большей части богатые мегаполисы, потому что это «дорогое удовольствие».

Как полагает Артём Александров, проблемы с городским электротранспортом постоянно возникают из-за недофинансирования в разных регионах, но ранее они, как правило, «воспринимались как местечковые». Вмешательство Александра Бастрыкина, по мнению тамбовского депутата, выводит эти истории на федеральный уровень и показывает, что ситуация носит общероссийский характер. Это, отмечает собеседник NEWS.ru, недавно косвенно признали в Минтрансе.

Фото: Sergei 34/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Волгоградский троллейбус

О внимании профильного министерства к данной проблеме говорят письма, которое оно разослало в регионы. Как отмечало белгородское издание «Фонарь», в этих документам содержится пожелание не избавляться от систем, обеспечивающих работу общественного электротранспорта, «до момента принятия необходимых механизмов и параметров федеральной поддержки проектов развития городского электрического транспорта не проводить демонтажных работ в части соответствующей инфраструктуры и подвижного состава». Аналогичную информацию приводил и волгоградский портал V1, цитируя ведомственный документ за подписью директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергея Семёнова.

Динамика упадка

Недавно Первая компания транспортной инфраструктуры (ПКТИ) совместно с консалтинговым предприятием Strategy Partners, Российским университетом транспорта, Российской академией транспорта и Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта подготовили аналитический отчёт о состоянии троллейбусных систем в российских городах по итогам 2022 года. В этом документе приводятся некоторые важные статистические данные, позволяющие судить о том, как ситуация менялась за последние десятилетия.

Так, в 2022 году данный вид транспорта действовал в 83 городах России против более чем 90 на момент распада СССР. Сегодня троллейбус присутствует в 40 из 50 крупнейших городов страны, во многих из них являясь одним из ключевых видов транспорта, отмечают авторы исследования.

В последние полтора десятилетия в 13 городах (14,3% из всех, где были троллейбусы) этот вид транспорта ликвидировали. Фактически речь идёт о 14 городах — с учётом Москвы, где формально троллейбус сохранился и остался единственный маршрут, который, как отмечается в отчёте, носит «скорее декоративный характер». NEWS.ru подобно рассказывал, как в 2019 году столицу пересаживали на электробусы и в чём минус этой альтернативы «рогатому». Также было прекращено строительство троллейбусных систем в Камышине и Старом Осколе.

Фото: NEWS.ru

С 1 июля 2022 года перестал работать троллейбус в Белгороде. Во многих городах троллейбусные сети существенно сократились как по протяжённости маршрутов, так и по численности подвижного состава, а роль троллейбуса в пассажироперевозках упала до минимума. С другой стороны, в шести городах (Великий Новгород, Видное, Подольск, Смоленск, Химки, Сызрань) троллейбусное движение было организовано после 1990 года. В Сызрани троллейбусное движение, открытое 1 сентября 2002 года, было закрыто в ноябре 2009 года, — констатировали авторы аналитического отчёта.

Они также отмечают, что в Керчи, Нальчике, Таганроге и Тамбове с парком в 8–16 троллейбусов горожане «практически полностью» лишились троллейбусного транспорта.

Крайне низкие показатели парка в Оренбурге с огромной троллейбусной сетью (203 км). Ростов-на-Дону уже приступил к процессу восстановления троллейбусного движения по некогда внушительной сети, но ещё значительная часть сети находится в консервации или недостаточно используется. Под угрозой закрытия — Вологда, Калининград, Воронеж, —отмечается в документе.

Эксперты указывают, что одной из основных причин закрытия электротранспорта является «низкая ответственность за качество и эффективность транспортного обслуживания»: «Отсутствует как мотивация обеспечить повышение социально-экономической эффективности (снижение себестоимости перевозок, ущерба от ДТП, экологического ущерба и затрат времени населения), так и необходимая квалификация, позволяющая понять роль электротранспорта в достижении цели эффективности и качества перевозок».

Фото: Trollvod/CC BY-SA 4/Wikimedia Commons Троллейбус в Тамбове

В отчёте отмечается и значительная доля изношенности троллейбусов в российских городах: относительно новые машины составляют лишь 40% парка, остальные либо устарели, либо потребуют обновления в ближайшие пять лет. При этом возраст 14% троллейбусов превышает 20 лет, что значительно превышает установленный срок эксплуатации. Зато только 19% подвижного состава эксплуатируется менее пяти лет.

Однако авторы исследования отмечают и положительные тенденции. Так, в 2019–2022 годах рынок троллейбусов в России «переживал рост»: объём годовых закупок подвижного состава в натуральном выражении вырос со 185 до 519 единиц с темпом роста на 281%. Эксперты объясняют это «развитием новых технологических решений прежде всего в части увеличенного автономного хода». Доля таких троллейбусов увеличилась с 21,6% в 2019 году до 40,7% в 2022-м.