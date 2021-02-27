Дети выросли: как пережить синдром опустевшего гнезда

Когда дети вырастают и покидают отчий дом, многим родителям кажется, что с этого момента начинается лёгкая жизнь без особых забот и хлопот. При этом у супругов появляется больше времени не только на себя, но и друг на друга. Однако в действительности после переезда ребёнка родители зачастую сталкиваются с синдромом опустевшего гнезда — испытывают грусть, апатию, чувство ненужности. Кроме того, у многих в этот момент возникают проблемы в общении с партнёром. Почему появляется синдром опустевшего гнезда и как с ним справиться — в материале NEWS.ru.

Особенно часто такое состояние проявляется в неполных семьях или с одним ребёнком. В первом случае проблема заключается в том, что одинокий родитель, воспитывая чадо, заполняет им всё своё пространство. Нередко мама или папа даже не могут представить, что у ребёнка может быть своя, отдельная жизнь, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Малышева.

В случае же, когда в семье воспитывался только один ребёнок, всё внимание и забота обоих родителей сосредоточены на единственном чаде. После его ухода из отчего дома дискомфорт могут испытывать сразу оба супруга, поясняет специалист. Нередки случаи, когда взрослые в таких семьях просят ребёнка остаться жить с ними.

Симптомами синдрома опустевшего гнезда являются потеря смысла жизни, нежелание что-либо делать, плохой аппетит, плаксивость при воспоминаниях о ребёнке. Кроме того, многие родители в таком состоянии требуют от чада приехать в гости и придумывают поводы для встреч, рассказывает Малышева.

Нужно прожить не один день, чтобы привыкнуть к опустевшему «гнезду». Однако существует способ снизить тревожность. Вспомните, что вы тоже были ребёнком и «вылетели из гнезда» родителей. Если они живы, направьте свою любовь им. Кроме того, осознайте, что после отъезда ребёнка у вас стало больше времени для общения с друзьями и коллегами. Ищите радость во всём. Теперь можно спокойно задержаться на работе и сходить на корпоратив. Кроме того, у вас появилось больше времени для путешествий и новых открытий — используйте эту возможность. Наталья Малышева психолог психолог

Синдром опустевшего гнезда также характеризуется кризисом в отношениях супругов после отъезда ребёнка. На первый взгляд кажется, что всё идёт как прежде. Однако в этот период многие начинают замечать недостатки партнёра. Возникают вопросы: чего мы хотим как пара; что мы будем делать вместе, когда появилось так много свободного времени друг на друга? Супруги ощущают пустоту и ностальгируют по тому времени, когда дети были маленькими, рассказала в разговоре с NEWS.ru психолог Надежда Акимова.

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Супругам, которые столкнулись с такой проблемой, специалист рекомендует в первую очередь поделиться переживаниями с партнёром. Можно вместе вспомнить момент, когда вы впервые встретили друг друга и почему каждый принял решение остаться вместе на всю жизнь. Психолог также рекомендует пересмотреть совместные фотографии из молодости и видеозаписи тех времён, пригласить партнёра на свидание, сходить на концерт или в театр. Кроме того, следует выделить плюсы того, что дети уже выросли и стали жить самостоятельно.

Также следует обсудить с партнёром, как вы видите совместное будущее, как хотите провести зрелость и встретить старость, какие у вашей пары ценности. Иногда случается, что один из супругов отказывается смотреть в будущее или что-то менять и пробовать новое. Это тоже нужно обсудить вместе. И договориться, что вы остаётесь вместе. Просто у вас теперь разные интересы, и это нормально. При этом обязательно нужно найти занятия и для совместного времяпрепровождения — к примеру, ездите на дачу, ходите на прогулки, вместе навещайте детей и внуков. Надежда Акимова психолог психолог

Для того чтобы предотвратить появление синдрома опустевшего гнезда, следует ещё до отъезда ребёнка проводить больше времени с супругом и выстраивать общие темы и интересы, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог и сексолог Инна Глуз-Широкова. Ведь чаще всего с проблемами после того, как чадо вырастает, сталкиваются детоцентрированные семьи — те, в которых ребёнка с раннего детства ставили на первое место, подытожил психолог.

При этом стоит отметить, что расставание с ребёнком даётся особенно сложно именно россиянам. Проблема в том, что в России дети достаточно поздно уходят из семьи и родители слишком сильно привыкают к совместному проживанию, пояснила в разговоре с NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова.

На Руси было принято, что чадо из родительского дома уходит в свою семью. В 18 лет дети не сепарировались от мамы и папы и жили с родственниками достаточно долго. Такой психологический паттерн остался в генетической памяти россиян. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Кроме того, многие дети в нашей стране, даже если они уже давно стали совершеннолетними, не хотят сепарироваться от родителей и решать проблемы самостоятельно. Всё дело в том, что супруги в России зачастую слишком балуют своих отпрысков и не дают им достаточно знаний для самостоятельной жизни. По этой причине родителям следует заранее готовить ребёнка к переезду из отчего дома, подытожила Бирарова.