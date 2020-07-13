Символ Крымского моста кот Мостик анонсировал переход на другую работу

https://static.news.ru/photo/6e3edfb4-c512-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: cat_the_most/instagram.com

Кот-блогер Мостик, которого считают талисманом и главным символом Крымского моста, заявил о своём переезде. На своей странице в Instagram он сообщил о том, что завершает свою вахту на Крымском мосту и уже нашёл себе новую работу.

Переезжаю. Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил, — говорится в его аккаунте.

Он отметил, что за главного на мосту теперь остаётся чайка Валера. Подписчикам кот предложил угадать, куда он теперь отправится. Среди вариантов будущего трудоустройства кота-блогера подписчики назвали место возведения моста с материка на Сахалин. Некоторые предположили, что кот будет «руководить» строительством «Северного потока». Также есть мнение, что кот переедет в «город мостов» Санкт-Петербург или столицу Москву.

Живого символа главной стройки страны подобрали в 2015 году. Охранники заметили бездомного котёнка и оставили на объекте. С тех пор у усатого сотрудника появились страницы в социальных сетях и даже свой отдел «Котмостнадзор». В него вошли не менее известный пёс Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана и лиса Лизавета.

Ранее Мостик проинспектировал железнодорожную часть моста перед приездом президента РФ Владимира Путина. Глава государства проследовал по маршруту из Керчи в Тамань 23 декабря 2019 года, писал NEWS.ru.