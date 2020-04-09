Симулятор звуков офиса появился в Сети

https://static.news.ru/photo/8657e38c-7b22-11ea-a93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немецкое креативное агентство Kids Creative Agency выпустило симулятор офисных звуков, чтобы поддержать изолированных людей, скучающих по работе в коллективе.

Симулятор — интерактивная карта офиса, в нём есть кулер, скрипучие кресла, гудящий принтер, клацающие клавиатуры компьютеров и разгуливающие вокруг, говорящие, чихающие и кашляющие коллеги, количество которых пользователь может выбрать по своему вкусу.

По задумке авторов, его стоит включать фоном во время работы на дому.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом превысило 1,6 млн человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Авиасообщение между большинством стран прервано, границы закрыты.

Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 млрд.