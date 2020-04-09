Симулятор звуков офиса появился в Сети

Немецкое креативное агентство Kids Creative Agency выпустило симулятор офисных звуков, чтобы поддержать изолированных людей, скучающих по работе в коллективе.
По задумке авторов, его стоит включать фоном во время работы на дому.
Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом превысило 1,6 млн человек. Погибли около 97 тысяч заражённых по всему миру. Авиасообщение между большинством стран прервано, границы закрыты.
Число людей, оказавшихся в изоляции, приблизилось к 4 млрд.
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