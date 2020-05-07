Инфекционист: любые симптомы ОРВИ сейчас следует считать коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ef512f2c-905f-11ea-a98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симптомы любой респираторной инфекции (ОРВИ) сейчас почти наверняка являются проявлением коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Это связано с тем, что для других заболеваний «не сезон», пояснил он.

Сейчас другие респираторные вирусы сезонные, они уже находятся на спаде, заболеваемость этими инфекциями на спаде, — сказал Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Чуланов высказывал предположение, что пик распространения коронавируса в России начнётся до середины мая. По словам эксперта, только после этого наступит так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся на прежнем уровне, писал NEWS.ru.