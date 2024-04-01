Симоньян заявила, что знает о готовящемся на нее покушении Симоньян заявила, что не покинет публичное поле из-за сведений о покушении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, что знает об очередном готовящемся на нее покушении. Она отметила, что предпочитает не «уходить из публичного поля», потому что это не соответствует ее характеру.

Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне, — пояснила она.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения Симоньян по четырем статьям Уголовного кодекса страны. Она стала фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны» и статье об оправдании спецоперации на Украине.

При этом сама Симоньян озвучила в своем Telegram-канале две причины, по которым Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в ее адрес. Она не исключила, что одна из целей — закрыть ей возможность путешествовать по миру, но призналась, что единственное место, куда она действительно хочет иногда приезжать — ее родной Краснодарский край. Вторая причина обвинений, по мнению главреда RT, — оправдание на случай, если ее «грохнут».