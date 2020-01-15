В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему рождаемости в стране. Стало известно, что было решено продлить программу материнского капитала до 2026 года, а также ввести выплаты на детей до семи лет уже с этого года.
После таких известий главред телеканала RT Маргарита Симоньян задумалась о четвёртом ребёнке.
Короче, всем рожать. Придётся идти на четвёртого, — написала она в Telegram-канале.
Также дрогнула и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, у которой уже есть два ребёнка.
По её словам, в современном мире проблема рождаемости наряду со старением будет одной из самых главных,
Она также прокомментировала известие, что материнский капитал можно будет потратить на ипотеку.
У меня как раз ипотечный кредит взят. Хозяйке на заметку, — заметила Канделаки в своём Telegram-канале.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости в России.
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