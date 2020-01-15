https://static.news.ru/photo/e56a5e2a-379a-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин затронул тему рождаемости в стране. Стало известно, что было решено продлить программу материнского капитала до 2026 года, а также ввести выплаты на детей до семи лет уже с этого года.

После таких известий главред телеканала RT Маргарита Симоньян задумалась о четвёртом ребёнке.

Короче, всем рожать. Придётся идти на четвёртого, — написала она в Telegram-канале.

Также дрогнула и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, у которой уже есть два ребёнка.

По её словам, в современном мире проблема рождаемости наряду со старением будет одной из самых главных, пишет Teleprogramma.

Она также прокомментировала известие, что материнский капитал можно будет потратить на ипотеку.

У меня как раз ипотечный кредит взят. Хозяйке на заметку, — заметила Канделаки в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию выразил недовольство уровнем рождаемости в России.