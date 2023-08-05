Симоньян вызвалась перевоспитать готовившую на нее покушение школьницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в Telegram-канале сообщила, что готова попробовать перевоспитать 16-летнюю девушку, которая оказалась в группе подозреваемых, готовивших на нее покушение. При этом она уточнила, что не знает, возможно ли это осуществить.

Не знаю, можно ли перевоспитать 16-летнего человека, но я бы попробовала, — написала она.

В уголовном деле о подготовке покушения на журналисток Симоньян и Ксению Собчак появился новый участник нацистской группы «Параграф-88». По данным «Коммерсанта», подозреваемые якобы использовали школьницу для знакомства с иммигрантами из Средней Азии, чтобы затем заманивать их в отдаленные места для нападения.

Девушке, которой заинтересовалось следствие, меру пресечения пока не избирали. Скорее всего, она станет свидетелем по уголовному делу. Участникам же «Параграфа» следствие, помимо хулиганства, собирается вменить ст. 282.1 УК — создание экстремистского сообщества или участие в нем.

В середине июля сотрудники ФСБ задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», готовивших покушение на Собчак и Симоньян. Члены группировки признались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что CБУ охотится на известные в информационном пространстве российские фигуры ради резонанса.