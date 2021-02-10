Симоньян в иностранных соцсетях призвала закрыть иностранные соцсети в РФ

https://static.news.ru/photo/da306620-6b9d-11eb-ac94-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на удаление её поста американской социальной сетью Instagram. Она опубликовала в других иностранных соцсетях призыв закрыть в России иностранные соцсети.

Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты, — написала она в американской соцсети Twitter.

Пост сделан через приложение Twitter для операционной системы Android, разработанной американской компанией Google. Аналогичные посты она разместила в американской соцсети Facebook и мессенджере Telegram, который управляется британской компанией Telegram Messenger LLP.

Пост, который был удалён в Instagram, содержал текст о санкциях, которые могли бы навредить Симоньян. В нём она рассказала, что «сделать больно» ей может только запрет приезжать на Кубань и лишение возможности иметь недвижимость в кубанской станице в «дедовской даче».

Всё остальное мне, честно сказать, до гульфика, — написала она, использовав слово «гульфик», которое стало обсуждаться после появления информации о нанесении нервно-паралитического яда на гульфик трусов политика Алексея Навального.

При этом она не уточнила, каким изображением проиллюстрировала свой пост в Instagram.

Ранее Министерство иностранных дел завело аккаунт в китайской соцсети TikTok. На странице сейчас загружено два видео. Оба ролика — о политике Алексее Навальном и его критике российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Официальный представитель ведомства объяснила, что аккаунт рассчитан в первую очередь на подростков.

Она добавила, что работа во внешней политике требует гибкости и адаптации к новым форматам общения с аудиторией. Захарова уверена, что «события последнего времени» показали востребованность этой соцсети не только у аудитории, но и у западных партнёров России, которые «активно с ней работают», писал NEWS.ru.