Симоньян: украинцы пытались сорвать премьеру фильма о Донбассе в Риме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Украинцы пытались помешать показу документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, они собрались у входа в кинотеатр с плакатами и скандировали антироссийские лозунги.

Украинские неонацисты пытались сорвать премьеру нашего докфильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. «Активисты» столпились у входа в кинотеатр с русофобскими плакатами, периодически выкрикивая всем известный лозунг, — отметила она.

Несмотря на это, по ее словам, зал был полон, итальянцы с большим интересом узнавали о событиях в Донбассе, о Майдане и причинах спецоперации. Режиссер фильма Татьяна Борщ выступила по видеосвязи во время мероприятия. Симоньян также подчеркнула, что фильм впервые был показан в ЕС, его еще представят в трех городах Италии.

Ранее 32-летнего российского актера Кирилла Ильина, сыгравшего Антрацита в фильме о Донбассе «Солнцепек», нашли мертвым в его квартире. Артист ушел из жизни 24 августа. В графе годы жизни указано 28.06.1991 — 24.08.2023. Причина скоропостижной кончины не уточняется.