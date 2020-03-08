https://static.news.ru/photo/1df51b84-6155-11ea-af96-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: _m_simonyan/instagram.com

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в Международный женский день решила порассуждать об обязанностях сильного и слабого полов.

По её словам, все ждут, что мужчины будут добытчиками в семье, которые заботятся о подрастающем поколении и не забывают о престарелых родителях. Он любит Родину и защищает её. Общество хочет видеть в нём приличного человека, за которого не будет стыдно.

А когда ты женщина, никто от тебя этого не ждёт. Ты просто молча всё это делаешь, а потом идёшь варить борщ. С 8 Марта! — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём и в выступлении отметил поразительные качества женщин.