https://static.news.ru/photo/531cca5c-2292-11ea-8aef-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что итоги стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве можно считать «настоящим новогодним чудом». По её словам, преступник мог «угробить человек 30».

Она поблагодарила всех, кто увёл людей с простреливаемой площади и вовремя предупредил прохожих. Также Симоньян выразила благодарность остановившим движение, убравшим людей от окон и «грохнувшим этого упыря» людям.

Вообще, конечно, то, что террорист с автоматом в центре гуляющей предновогодней Москвы не угробил человек 30, можно считать настоящим новогодним чудом, — написала она в своём Telegram-канале.

Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.

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