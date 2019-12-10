https://static.news.ru/photo/cafc4fa0-1ab0-11ea-adc8-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: kremlin.ru

Главный редактор МИА «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян не считает, что в России попираются права женщин. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

Мне никогда не было сложно добиваться успеха из-за того, что я женщина. Мне было даже легче, потому что в нашем обществе сохранились остатки старомодного рыцарства, и женщинам вроде бы хочется помогать, надо помогать, — поделилась Симоньян.

Как ранее писал NEWS.ru, рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не должны в обязательном порядке иметь отдельные входы для семей и незамужних женщин и для мужчин.